Pregliasco, 'pranzo Ferragosto meglio all'aperto che al chiuso col pass'

Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) - "Il pranzo di Ferragosto? Sicuramente all'aria aperta, c'è meno rischio" che al chiuso, nonostante il Green pass. Lo dice all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano.

Ovviamente, aggiunge il virologo, "nella speranza che ci siano comunque tanti vaccinati, certo se poi intorno abbiamo tutti no-vax... è una scommessa. Io? Lo passerò in un rifugio in montagna".

"Il Green pass non dà la certezza di non infettarsi, non cambia nulla, l'attenzione deve essere continua e non si deve abbassare la guardia" dice Pregliasco. "L'unico elemento - chiarisce il virologo - è sapere che si è più sereni, ma si deve continuare ad adottare il nuovo galateo" fatto di igiene, distanziamento e "mascherina assolutamente imprescindibile, anche al ristorante, tranne il tempo in cui si mangia"