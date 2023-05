Psichiatra uccisa: una borsa di studio intitolata a Barbara Capovani

Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Una borsa di studio per giovani medici in memoria di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita e uccisa a Pisa da un ex paziente. L'iniziativa sarà ufficializzata a breve, in occasione del Consiglio direttivo straordinario dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Pisa, convocato oggi alle 18, e aperto a tutti i medici e gli odontoiatri che vorranno partecipare.

Al termine dell'incontro, alle 20, si svolgerà una fiaccolata, con partenza da piazza Vittorio Emanuele II, a cui parteciperanno il presidente dell'Ordine pisano, i vertici istituzionali della la Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) e i rappresentanti nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie e dell'Intersindacale medica. Molte, in tutta Italia, oggi, le manifestazioni concomitanti: fiaccolate, sit-in, momenti di silenzio, apposizione di striscioni e manifesti.