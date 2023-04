Psoriasi, da Bari al via campagna di Novartis

Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Parte oggi da Bari ?L?Esperienza al centro', una campagna informativa promossa da Novartis che toccherà alcune città italiane nelle diverse regioni e che vuole riportare l?attenzione sulla malattia psoriasica, aiutando i pazienti a riconoscere i primi segni della psoriasi e a cogliere gli eventuali sintomi di coinvolgimento articolare. Dall?indagine ?Psoriasis and Beyond? pubblicata su Dermatology - spiega la farmaceutica in una nota - emerge che la scarsa informazione, ancora oggi, rappresenta un vero ostacolo: solo il 29% è consapevole dei legami tra psoriasi e artrite psoriasica.

?La psoriasi - spiega Caterina Foti, direttore Clinica dermatologica Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica, Università degli Studi di Bari ?Aldo Moro? - è una malattia infiammatoria cronica, storicamente considerata una condizione della pelle. Le lesioni cutanee sono da considerare solo la punta dell?iceberg della patologia. La psoriasi è infatti una malattia sistemica che colpisce non solamente la pelle, ma è spesso associata a diverse comorbidità che richiedono una gestione consapevole e multidisciplinare?.

La diagnosi tempestiva - si legge nella nota aziendale - risulta fondamentale per il decorso della malattia a cui spesso sono associate diverse comorbidità come malattie cardiovascolari, diabete, depressione e ansia. Lo studio globale ?Psoriasis and Beyond?, promosso da Novartis e frutto della collaborazione tra Ifpa (la federazione internazionale che raccoglie le associazioni pazienti) e 16 realtà associative nei diversi Paesi rivela, nelle 4.978 interviste a persone provenienti da 20 diversi Paesi, un urgente bisogno di maggiore informazione sui legami tra psoriasi, artrite psoriasica e comorbidità comuni.

?I risultati - afferma Valeria Corazza, presidente Apiafco, Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, che ha partecipato allo studio in Italia - mostrano che meno di un terzo delle persone che vivono con la malattia psoriasica sono consapevoli del rischio di condizioni associate come malattie cardiovascolari, diabete, depressione e ansia. Inoltre, solo il 29% degli intervistati con psoriasi è consapevole dei legami tra psoriasi e artrite psoriasica. Tuttavia - aggiunge - il 38% di questo gruppo è risultato essere a rischio di progressione della malattia, utilizzando lo strumento di screening epidemiologico della psoriasi?.

L?artrite psoriasica - ricorda Novartis nella nota - è una forma specifica di artrite infiammatoria associata alla psoriasi. A livello mondiale, la sua prevalenza non è omogenea e dipende da diversi fattori. I principali sono: background genetico del Paese nel quale è presente, caratteristiche ambientali, abitudini alimentari, stili di vita. In Italia colpisce circa 40 persone ogni diecimila abitanti e si può affermare che fino a un terzo delle persone affette da psoriasi potrebbe anche esser colpito da artrite psoriasica. La patologia si manifesta solitamente tra i 30 e 50 anni, circa 5-10 anni dall?esordio della psoriasi. Colpisce in egual misura il sesso maschile e quello femminile, ma nelle donne la gestione e l?accettazione della malattia sono più problematiche.

?Molto spesso - osserva Florenzo Iannone, direttore della Reumatologia dell?Università degli Studi di Bari Aldo Moro - alle manifestazioni cutanee della psoriasi (rossore e desquamazione), si aggiungono i sintomi dell?artrite (dolore, rigidità mattutina e gonfiore delle articolazioni). Individuare i sintomi per tempo può fare la differenza: la diagnosi precoce si rivela molto più importante per l?artrite psoriasica che per la psoriasi stessa. Proprio per la correlazione tra la psoriasi e altre patologie - continua il reumatologo - al Policlinico di Bari è attivo un servizio di ambulatorio multidisciplinare cross condiviso con la Reumatologia e la Gastroenterologia. Questo ambulatorio consente al paziente con psoriasi ed altre comorbidità di potersi avvalere delle consulenze specialistiche appena citate in tempi molto brevi. Il fine è quello di condividere l?approccio diagnostico e terapeutico del paziente psoriasico con comorbidità fra diversi specialisti, aumentando l?appropriatezza terapeutica? .

?È fondamentale - sottolinea Antonella Celano, presidente Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr) - per chi soffre di malattia psoriasica potersi rivolgere a un centro esperto del settore, dove dermatologi e reumatologi collaborano in un approccio multidisciplinare nella gestione di ogni paziente, al fine di instaurare quanto prima un approccio terapeutico personalizzato. Collaborazioni e campagne come questa - riflette - sono molto importanti per promuovere la corretta informazione, ma anche per fare rete tra i vari enti che si occupano di questa problematica.?

?L?esperienza al centro - conclude la nota - è patrocinata dalle principali associazioni di pazienti: Anmar (Associazione nazionale malati reumatici); Apmarr; Amrer (Associazione malati reumatici Emilia Romagna); Apiafco; Adispo Odv ( Associazione per la difesa degli psoriasici). Tutte le informazioni per prendere parte alla campagna sono sul sito www.esperienzaalcentro.it.