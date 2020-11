Ricerca: Adriana Albini in top 100 donne più influenti nel 2020 per Bbc

Milano, 24 nov. (Adnkronos Salute) - Adriana Albini, docente di Patologia generale all'università degli Studi di Milano-Bicocca, è "tra le 100 donne più influenti al mondo nel 2020, unica italiana inserita dalla Bbc nell'elenco di coloro che stanno guidando il cambiamento nell'anno sconvolto dalla pandemia" di Covid-19. Lo riferisce l'ateneo in una nota.

A capo del Laboratorio di Biologia vascolare dell'Irccs MultiMedica, direttore scientifico della Fondazione MultiMedica Onlus, come rimarca l'emittente britannica Albini è "la prima italiana eletta nel Board of Directors dell'American Association for Cancer Research, una delle più antiche e prestigiose associazioni oncologiche mondiali. Come presidente del Top Italian Women Scientists, il club delle scienziate italiane più citate in campo biomedico voluto della Fondazione Onda, è attiva nella promozione dell'impegno delle ricercatrici", ricorda la Bicocca.

Nata a Venezia nel 1955, sposata e madre di due figli, Albini è anche una campionessa di scherma Master: nel 2018 ha conquistato la medaglia di bronzo di spada ai Campionati del mondo per veterani 2018 e l'argento al Campionato europeo del 2015.