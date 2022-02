Ricerca: da Fondazione Menarini un 'viaggio' nella vita dei premi Nobel

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute)() - Quali sono stati i personaggi che hanno ispirato la carriera dei premi Nobel, quali le difficoltà incontrate e come sono state superate? È un viaggio nella vita dei grandi nomi della scienza quello che ognuno può fare grazie a 'Dialogs Beyond Borders', la nuova sezione del sito web di Fondazione internazionale Menarini, che ospita le interviste a scienziati del calibro di Louis Ignarro, Donna Strickland e Barry Marshall.

?Mio padre era originario di Torre del Greco e mia mamma di Panarea, si sono incontrati negli Stati Uniti prima della Seconda guerra mondiale: il mio inglese era inizialmente scarso e, come si può immaginare, i miei non potevano supportarmi molto nello scrivere e nel leggere. Ma fortunatamente sono sempre stato molto curioso, sin dalla tenera età. La mia è stata una vera American success story", ha detto a ?Dialogs Beyond Borders? Louis Ignarro, premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 'per il suo contributo ad aver scoperto le implicazioni della molecola di monossido di azoto nel sistema cardiovascolare'.

Tra i grandi nomi ospitati nella Gallery di 'Beyond Borders' c?è anche quello di Donna Strickland, premio Nobel in Fisica nel 2018 per le "invenzioni rivoluzionarie nel campo della fisica dei laser" e quello di Tasuko Honjo, premio Nobel della medicina nel 2018 per le ricerche su come utilizzare le armi del sistema immunitario per bloccare l'avanzata dei tumori: i suoi studi sull?immunoterapia, condotti insieme al collega James Allison, sono considerati una pietra miliare nella lotta contro il cancro. Basta un click per conoscere anche la storia di Barry Marshall, premio Nobel della medicina nel 2005, grazie alla scoperta del coinvolgimento del ruolo dell'Helicobacter Pylori nell'ulcera.

"Con il nuovo format abbiamo pensato di condurre una conversazione informale con molti grandi nomi della ricerca, molti dei quali premi Nobel, per esplorare aspetti personali della vita di individui che, con i loro studi e con la loro determinazione, hanno avuto grande impatto nella vita dei pazienti e che potrebbero ispirare altre persone a intraprendere con entusiasmo una carriera nel settore delle Life Sciences", spiega Lorenzo Melani, presidente e direttore scientifico di Fondazione internazionale Menarini. Le video interviste sono disponibili al link: https://www.fondazione-menarini.it/Home/Dialogs-Beyond-Borders.