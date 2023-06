Ricerca, minicervelli da staminali riprogrammate per studiare microcefalia

Pisa, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Minicervelli riprodotti nei laboratori dell'Università di Pisa grazie a cellule staminali riprogrammate. E' questo il set sperimentale del tutto innovativo che ha reso possibile lo studio di un particolare gene, WDR62, le cui mutazioni rappresentano la seconda causa più comune della microcefalia, una grave patologia che emerge durante la vita prenatale e che comporta un mancato sviluppo del cervello umano. La ricerca, pubblicata sulla rivista 'eLife', è stata condotta da Marco Onorati e Claudia Dell?Amico del dipartimento di Biologia dell?Università di Pisa in collaborazione con Angeliki Louvi della Yale School of Medicine.

La scoperta dei ricercatori è che la mutazione del gene WDR62 sarebbe responsabile del precoce differenziamento e della minore capacità delle cellule staminali di dividersi, spiegando il sintomo peculiare della microcefalia, ovvero il ridotto sviluppo del sistema nervoso. "Abbiamo utilizzato un sistema innovativo di cellule staminali pluripotenti riprogrammate a partire dalle cellule della pelle - spiega Onorati, direttore del NeuroStemCell Lab dell'ateneo pisano -. Queste cellule riprogrammate possono essere differenziate verso tutti i tipi cellulari del nostro corpo, compresi i neuroni del nostro cervello e quindi essere usate per generare organoidi cerebrali umani. In questo modo, abbiamo realizzato un modello di studio che ci permette di ricapitolare in vitro eventi precoci dello sviluppo del nostro cervello, e delle sue disfunzioni, che altrimenti non sarebbero facilmente osservabili".

"Mediante la tecnica CRISPR/Cas9, che permette di riparare in modo preciso la sequenza di un gene, mediante ?forbici molecolari?, abbiamo corretto la mutazione in vitro?, aggiunge Claudia Dell?Amico, prima autrice dello studio. "Questo ha permesso di applicare la terapia genica e curare gli organoidi aprendo la strada a sviluppi futuri della terapia genica". Allo studio hanno preso parte il gruppo di ricerca guidato da Elena Cattaneo dell?Università Statale di Milano, e Maria Teresa Dell?Anno della Fondazione Pisana per la Scienza.