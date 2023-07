Rinnovo contratto medici, Naddeo (Aran) a sindacati 'basta polemiche'

Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) - "Mi meravigliano le dichiarazioni polemiche diffuse in questi giorni dai sindacati medici Anaao-Assomed e Cimo riguardo ai temi caldi del rinnovo contrattuale, Ccnl dirigenza medica e sanitaria 2019-2021, poiché nelle ultime riunioni ristrette svolte in Aran abbiamo individuato importanti punti di incontro proprio sugli aspetti rilevati dalle organizzazioni sindacali come guardie mediche e pronta disponibilità, su cui contiamo di realizzare ulteriori passi avanti nella prossima riunione plenaria fissata per martedì prossimo". Così in una nota il presidente dell'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Antonio Naddeo, in vista della prossima riunione plenaria con i sindacati prevista per martedì 4 luglio alle 15 presso la sede dell'Aran.

"Per quanto riguarda, in particolare, il nodo degli orari di lavoro - spiega Naddeo - l'Aran si sta attivamente adoperando con le Regioni per individuare le soluzioni più eque e percorribili per i sindacati per arrivare alla firma del contratto collettivo. Per questo, data la complessità della contrattazione e l'urgenza di salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini e le tutele di chi opera in corsia, l'auspicio è che da parte di chi siede ai tavoli di negoziazione si mantenga un profilo di coerenza tra quello che si dice nelle riunioni e quello che si dichiara pubblicamente per non allungare ulteriormente i tempi del rinnovo".