Salute, 5mila nuovi casi artrite reumatoide l’anno: al via campagna su remissione

Roma, 13 giu. (Adnkronos Salute) - Sono 300mila le persone che in Italia convivono con l?artrite reumatoide, 5mila le nuove diagnosi ogni anno. Per questo motivo AbbVie lancia ?Complete the Picture ? Non accontentarti di una vita a metà: parla con il tuo reumatologo?, la campagna informativa sulla Ar promossa dall?azienda e realizzata con il patrocinio di Apmarr e Anmar, incentrata su www.missioneremissione.it, un sito web in cui è possibile trovare informazioni sulla patologia e consigli pratici per la sua gestione quotidiana, video di approfondimento con reumatologi, nutrizionisti, psicologi e fisiatri.

L?iniziativa è stata presentata oggi in occasione della conferenza stampa ?Remissione dell?artrite reumatoide: il futuro è adesso ? L?analisi economica a sostegno di Ssn, società e pazienti? promossa in Senato da AbbVie, durante la quale sono stati illustrati i risultati di un?analisi di cost-of-illness condotta dall?Università Cattolica del Sacro Cuore per determinare l?impatto economico legato alla gestione del paziente adulto con Ar in fase attiva da moderata a severa.?La campagna - spiega all?Adnkronos Salute Annalisa Iezzi, direttore medico di AbbVie - è legata alla piattaforma web ?missioneremissione?, proprio per evidenziare che la remissione è la parola chiava del dialogo e dell?alleanza tra medico e paziente il cui obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita del paziente?.

L?artrite reumatoide è ?purtroppo una patologia altamente invalidante ? sottolinea Iezzi ? a causa della quale le persone che ne sono colpite hanno una qualità di vita totalmente distrutta?. Lo scopo della campagna ?è, invece, quello di sensibilizzare tutti quanti all?idea che è possibile raggiungere la remissione clinica, bisogna che i pazienti ne siano consapevoli?. L?immagine della campagna che propone una chitarra tagliata, ?nasce dalla consapevolezza che vivere con l?artrite reumatoide non sia semplice e costringe a fare delle rinunce, non riuscendo a vivere a pieno la propria vita - conclude Iezzi - Troppi pazienti con Ar vivono una vita a metà. Il nostro intento, invece, è dare la possibilità al paziente di raggiungere la remissione clinica, quindi di migliorare la sua qualità di vita?.