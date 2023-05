Salute: Bassetti, 'etichetta su rischi vino è crociata, va messa anche su altri prodotti'

Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - "Equiparare 'tout court' il vino alle altre bevande alcoliche, come birra o superalcolici, è un errore. Nessuno nega che nel vino c'è l'etanolo che ha effetti cancerogeni, ma sappiamo bene che ci sono effetti anche positivi. Credo che mettere l'etichetta sul vino dicendo 'nuoce alla salute' sia giusto se la stessa viene posizionata su tutte le cose che nuocciono alla salute, dalle merendine alle conserve o alla bibite gassate. Oppure i prodotti dove ci sono conservanti e coloranti. Quella in Irlanda è una crociata contro il vino, evidentemente è un esercizio giusto da un certo punto di vista ma è uno squilibrio farlo per il vino e non per altri prodotti". Così all'Adnkronos Salute l'infettivologo Matteo Bassetti commenta la legge approvata in Irlanda che prevede la dicitura 'Alcol nuoce alla salute', obbligatoria su tutte le etichette di vino dal 2026. Bassetti aveva polemizzato con l'immunologa Viola proprio sugli effetti del vino, l'infettivologo genovese aveva difeso la bevanda anche sui social postando diverse foto con un calice di rosso in mano.