Salute: Castiglione (Danone), 'con Mese del Cuore attenzione a stile di vita sano'

Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) - "Questa iniziativa rientra all'interno della nostra missione di 'portare la salute attraverso l'alimentazione' e del nostro impegno, in quanto azienda B Corp, a incidere positivamente con il nostro operato sulla vita delle persone e della comunità". Così Salvatore Castiglione, Corporate Affairs Director Danone, durante la presentazione della campagna di prevenzione il "Mese del Cuore", giunta alla sua V edizione dopo lo stop dovuto alla pandemia.

"Per ridurre il colesterolo, uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare - spiega Castiglione - è importante uno stile di vita sano e una corretta alimentazione. Danacol, che grazie ai suoi steroli vegetali aiuta a ridurre il colesterolo, è da sempre impegnato a supportare campagne di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Con questo spirito rinnoviamo la collaborazione con il Policlinico Gemelli per una nuova edizione del 'Mese del Cuore', un'iniziativa che ci vede nuovamente insieme per contribuire a diffondere un'attenzione alla corretta alimentazione e al mantenimento di uno stile di vita sano".