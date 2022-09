Salute, Colombo (Andi): "Il tempo dedicato al paziente è parte della cura"

Milano, 29 set. (Adnkronos Salute) - "Per sviluppare un rapporto di fiducia ed empatia tra medico odontoiatra e paziente l?elemento fondamentale è il tempo che il primo dedica al secondo. Affinché una persona senta di essere nelle mani di un professionista di fiducia, deve innanzitutto sentirsi ascoltato, visto e curato, per questo il fattore tempo è così importante?. Lo ha detto Marco Colombo, direttore scientifico dell?Associazione nazionale dentisti italiani (Andi), a margine della conferenza stampa di inaugurazione della 42.esima edizione del mese della prevenzione dentale, frutto della partnership tra Mentadent e l?Associazione nazionale dentisti italiani e dedicata all?importanza della relazione di fiducia tra medico odontoiatra e paziente, essenziale per sensibilizzare i cittadini riguardo il tema della prevenzione dentale.

?Il tempo è cruciale a tal punto da essere citato anche all?interno del codice deontologico, nell?articolo 20, dove viene indicato come vero e proprio momento di cura - ha proseguito Colombo - quindi riuscire a trasmettere al paziente l?importanza dei minuti che si trascorrono nello studio odontoiatrico, come momento in cui si riesce ad avere maggiore empatia e durante il quale ci si occupa di prevenzione".