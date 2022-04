Salute: Corte conti, ampia partecipazione a giornate donazione sangue

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - La Corte dei conti ha organizzato a Roma nelle giornate del 13 e 14 aprile, con la collaborazione della Sanità Militare, un'iniziativa rivolta ai propri dipendenti, di magistratura e amministrativi, finalizzata alla donazione del sangue. "La raccolta, che ha registrato un'ampia partecipazione, si è svolta all'interno del Servizio trasfusionale mobile del Policlinico militare Celio, posizionato per l'occasione nella sede centrale di via Baiamonti (ex Caserma Montezemolo) grazie alla professionalità del personale medico e paramedico militare", sottolinea in una nota la Corte dei conti.