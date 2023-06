'Salute e sostenibilità', evento Ambrosetti-Ucb all'ambasciata belga

Padova, 19 giu. (Adnkronos Salute) - Domani, 20 giugno, presso la residenza dell?Ambasciatore del Belgio a Roma, si terrà l'evento, a porte chiuse, ?Salute & sostenibilità: binomio strategico per il sistema Paese? organizzato da The European House of Ambrosetti in partnership con Ucb Pharma e l?Ambasciata del Belgio in Italia.

In qualità di esperti - si legge in una nota diffusa da Ucb - interverranno: Federico Chinni, Ucb Italia; Americo Cicchetti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; Carlo Cici, The European House of Ambrosetti; Simona Cuomo, Sda Bocconi School of Management; Luca Pani, Università di Miami e Università di Modena e Reggio Emilia; Annalisa Scopinaro, Presidente, Uniamo; Walter Ricciardi ? Università Cattolica Sacro Cuore, Roma.

In rappresentanza delle Istituzioni, presenzieranno: i senatori Bartolomeo Amidei (FdI); Guido Quintino Liris (FdI); Beatrice Lorenzin (Pd); Daniele Manca (Pd); Orfeo Mazzella (M5s); Simona Petrucci (FdI); Daniela Sbrollini (Az-Iv) e Francesco Zaffini (FdI), l?onorevole Simona Loizzo (Lega), oltre a Fabio Pammolli, Guido Rasi e Roberta Toffanin, in qualità di esperti e consulenti dei ministeri di riferimento.