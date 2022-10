Salute, epatologa Brunetto: "Epatite Delta è malattia 'silenziosa' e grave"

Milano, 7 ott. (Adnkronos Salute) - ?L?epatite Delta è un?infezione virale provocata dal virus dell?epatite D, Hdv, che fornisce a questo virus un 'mantello' di rivestimento che permette all?Hdv di uscire ed entrare nell?epatocita. È una malattia severa perché ha una tendenza evolutiva verso la fibrosi, la cirrosi ed anche un rischio di epatocarcinoma elevato. Ed è per questo che viene identificata come la forma di epatite virale più dura". Così Maurizia Brunetto, direttore Uo epatologia dell?azienda ospedaliera di Pisa, a margine del primo Delta Cure International Meeting a Milano.

"Può colpire solo le persone che hanno un?infezione da epatite B e si stima che circa il 5-7% dei portatori dell'infezione da Hbv abbiano anche la coinfezione da virus dell?epatite Delta". L'esperta sottolinea però che la malattia è grave anche perché per anni resta 'silenziosa': "Un problema che abbiamo con tutte le epatite virali - sottolinea - è che si presenta in forma asintomatica. Il paziente per anni non ha sintomi, può scoprire di avere il danno epatico facendo dei test di laboratorio, trova le transaminasi alterate e da quel momento si innesca un percorso diagnostico che può portare alla presenza dell?infezione. Inoltre - conclude Brunetto - abbiamo altri test, molto comuni, come l?ecografia che possono far nascere il sospetto di una malattia di fegato anche se questi esami già evidenziano una malattia più avanzata".