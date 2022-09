Salute, Gallotta (Unilever): "Più vicinanza tra medico e paziente grazie ai social"

Milano, 29 set. (Adnkronos Salute) - "Oggi inauguriamo la 42.esima edizione del mese della prevenzione dentale di Mentadent e Andi. Si tratta del progetto di prevenzione più diffuso e più longevo in Italia, che negli anni ha portato all?attenzione dei cittadini importanti temi di prevenzione e salute dentale?. Così Cristiano Gallotta, responsabile Oral Care di Unilever Italia, a margine della conferenza stampa di inaugurazione della 42esima edizione del mese della prevenzione dentale, frutto della partnership tra Mentadent e l?Associazione nazionale dentisti italiani e dedicata all?importanza della relazione di fiducia tra medico odontoiatra e paziente, come strumento per alimentare l?attenzione nei confronti della prevenzione, supportandola e favorendola.

?Quando il progetto ha preso vita, nel 1980 - ha proseguito Gallotta - l?elenco dei medici odontoiatri partecipanti all?iniziativa veniva pubblicato sui giornali, a fondo pagina. Ed era così che ogni persona poteva trovare il proprio medico di fiducia. Con l?avvento del digitale, e in particolare con i social network, sono aumentate le opportunità di incontro: ora il cittadino può trovare il proprio odontoiatra di fiducia online, scegliendo tra i professionisti geolocalizzati sul territorio, e ha inoltre la possibilità di avere un dialogo diretto e capillare con il medico anche quando lo studio è chiuso?.

?Questa rivoluzione nella comunicazione - conclude il responsabile Oral Care di Unilever Italia - fa sì che il rapporto di fiducia, vicinanza ed empatia tra medico e paziente possa svilupparsi con maggiore semplicità, favorendo di conseguenza la predisposizione dei cittadini alla prevenzione e alle visite periodiche di controllo. Con questo progetto raggiungiamo 97 province Italia e oltre 5 milioni di persone, ma abbiamo voluto fare ancora di più: al fine di ampliare ulteriormente la platea che l?iniziativa raggiunge, abbiamo avviato un processo di educazione nelle scuole, dove ogni anno oltre 10mila bambini, assieme ai loro insegnanti e ai genitori, imparano l?importanza della prevenzione e le buone regole di igiene dentale. Affinché nessuno resti escluso dal diritto alla prevenzione e alla salute dentale, per la prima volta il Mese della prevenzione dentale ha voluto dotarsi di un?unità odontoiatrica mobile, che costituisce un ponte concreto tra chi ha bisogno e i professionisti?.