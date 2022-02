Salute: in Italia 99 centri dipendenza da Internet, da Iss mappa aggiornata

Roma, 18 feb. (Adnkronos Salute) - Una mappatura geolocalizzata e interattiva per individuare velocemente i servizi che si occupano di dipendenza da internet. Si tratta di una guida online realizzata dal Centro nazionale dipendenze e doping dell?Istituto superiore di sanità (Iss). La mappa, presentata oggi nell?ambito del webinar 'Disturbi da internet', aggiornata al mese di dicembre 2021 - riferisce l'Iss - è un elenco ragionato delle strutture socio-sanitarie che si occupano delle problematiche legate all?uso di Internet e facilita l?accesso alle risorse territoriali agevolando e riducendo i tempi d?incontro fra domanda dell?utente e risposta dei servizi.

Secondo i dati del censimento sono 99 le risorse territoriali che si occupano dei disturbi internet correlati, di cui 83 afferenti al Servizio sanitario nazionale e 16 al privato sociale. Tuttavia l?offerta non è omogenea sul territorio nazionale: la Lombardia per il Nord, le Marche per il Centro e la Sardegna per il Sud e le Isole sono le regioni con la maggior presenza di risorse territoriali per le dipendenze da Internet. Non sono giunti aggiornamenti dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Molise.

I percorsi di trattamento offerti sono caratterizzati prevalentemente da un approccio multimodale integrato che vede nell?intervento di sostegno psicologico al paziente (93%) l?intervento maggiormente proposto, a seguire la psicoterapia individuale (91%) e l?intervento di sostegno psicologico ai familiari (82%), l?intervento psicoeducativo individuale (73%) e la psicoterapia familiare (66%), percentuali minori riguardano gli altri interventi proposti nella scheda di rilevazione.

Le risorse territoriali si avvalgono di diverse figure professionali - spiega l'Iss - che offrono trattamenti integrati. I professionisti che compongono l?équipe sono 347 e sono soprattutto psicoterapeuti (29%), assistenti sociali ed educatori professionali (entrambi 16%), medici specialisti in psichiatria o neuropsichiatria (15%) e a seguire psicologi clinici, infermieri professionali, medici specialisti in neuropsichiatria infantile, stagisti, borsisti e volontari. La maggior parte delle risorse territoriali prende in carico utenti per le dipendenze da sostanza (73%) e/o per le altre dipendenze comportamentali (91%). Sono soprattutto l?alcol (59%) e il disturbo da gioco d?azzardo (68%) ad essere trattati nei servizi e nelle strutture che hanno aderito al censimento.

?Offrire agli utenti alle prese con un uso problematico da internet un aiuto per identificare subito il servizio più idoneo - dice Roberta Pacifici, direttrice del Centro dipendenze e doping dell?Iss - può favorire un più facile accesso alla presa in carico e al trattamento di questa dipendenza e prevenire così la cronicizzazione del disagio?. L?Iss metterà a disposizione tutti i Telefoni verdi sulle dipendenze (fumo, alcol, droga, doping, gioco d?azzardo) per poter intercettare anche i disturbi legati alla dipendenza da internet.