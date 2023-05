Salute: 'cinematerapia', raccolta fondi per bimbi in cura al Gemelli Roma

Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute)() - I supereroi non sono sempre adulti, spesso hanno pochi anni di vita, ma affrontano sfide difficili senza mai perdere il sorriso. Si tratta di bambini e ragazzi con malattie complesse in cura presso i reparti pediatrici della Fondazione policlinico Agostino Gemelli Irccs di Roma. Bambini e ragazzi che affrontano la malattia con lunghe degenze in ospedale, controlli frequenti, percorsi di riabilitazione, vivendo le implicazioni cliniche, ma soprattutto psicologiche di queste patologie in relazione alla loro età. A loro è dedicata l?iniziativa di raccolta fondi 'Supereroi insieme' di Medicinema Italia - l?organizzazione no-profit che utilizza il cinema come terapia in percorsi riabilitativi - che mira a sostenere un percorso specifico in cui, attraverso proiezioni cinematografiche sui supereroi e attività creative come il fumetto, i bambini e i ragazzi possano esprimere le loro emozioni e paure.

Questa esperienza sarà condivisa anche con ragazzi che non sono in cura presso il Gemelli proprio per promuovere l?inclusione e il confronto tra pari. Un team di specialisti del Policlinico misurerà i benefici raggiunti soprattutto nel miglioramento dello stato psicofisico e nella riduzione di ansia e stress. Il primo evento a sostegno di questa importante iniziativa è l?anteprima del film 'Campioni', concesso da Universal Pictures International Italy, che si terrà il 30 maggio alle ore 20 nei seguenti cinema: The Space Moderno (Roma), Odeon (Milano), Porto Antico (Genova), Centro Le Torri (Trieste). La pellicola, diretta da Bobby Farrelly, con Woody Harrelson, uscirà nelle sale cinema il 31 maggio.

Per partecipare all?evento e sostenere la raccolta fondi - dettaglia la nota - si richiede un contributo pari a 15 euro a persona attraverso il sito www.medicinema-italia.org/donazioni. La partecipazione è gratuita per i bambini fino a 6 anni e le prenotazioni verranno raccolte entro e non oltre il 25 maggio.