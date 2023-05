'Salviamo il Ssn', medici sul piede di guerra e pronti a sciopero

Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Una ?road map? per salvare il Servizio sanitario nazionale, che parte oggi a Roma con una conferenza nazionale per la sanità pubblica, vedrà poi il 15 giugno manifestazioni in 8 città e a settembre un grande evento nazionale, ?senza escludere? anche uno sciopero. Le organizzazioni riunite nell?Intersindacale medica, che rappresenta oltre 120mila dirigenti medici, veterinari e sanitari, e le associazioni di cittadini e pazienti, chiedono ?a tutte le forze politiche un chiaro impegno in difesa del Ssn pubblico e universale?.

"Oggi comincia la mobilitazione - afferma all?Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao-Assomed - Vogliamo svegliare le coscienze ed ecco perché questo percorso lungo. Vogliamo far conoscere ai cittadini e ai pazienti le nostre battaglie. Sciopero dei medici? E? uno strumento - avverte - che non escludiamo, come non escludiamo nessuna arma per farci ascoltare e per cambiare le cose?.

"Già da mesi siamo in agitazione - ricorda Andrea Filippi, segretario Fp Cgil medici - e lo abbiamo già segnalato a più riprese: siamo in una fase in cui il Ssn non regge l?impatto. Oltre alle risorse serve quindi investire sul personale e sun radicale cambio di paradigma, passare dal sistema delle prestazioni che favorisce il privato a un modello che investe sulla promozione della salute. Un lavoro che si fa insistendo sui determinanti di salute, scuola e lavoro, e sulla prevenzione. Quindi - aggiunge - servono le risorse, ma anche una riforma della sanità pubblica e per farlo bisogna costruire alleanze con i cittadini. E? per questo che oggi siamo qui. La cittadinanza ha smarrito la percezione dei servizi come una ricchezza, spesso intossicati dal modello dei bonus. È un percorso lungo, ma noi ci crediamo?.

"Non escludiamo lo sciopero", rimarca Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani-emergenza area critica (Aaroi-Emac). "Non c'è una data anche perché, seppur su binari diversi, c'è anche la trattativa per il rinnovo del contratto - continua - Quello che oggi ci preme sottolineare è che da parte della cittadinanza c'è una maggior consapevolezza rispetto alle situazione problematiche che viviamo, dalle aggressioni alla carenza di personale del Ssn. Ora i cittadini diventino nostri alleati".

Sempre sul rinnovo del contratto, "ci aspettiamo che almeno l'80% delle nostre richieste vengano accolte. Noi - conclude Guido Quici, presidente Cimo medici - cerchiamo risposte dalle regioni. Questo contratto lo intitolerei: 'Regioni, se ci siete battete un colpo'. Se non rispondono alle nostre richieste, sono il primo a non firmarlo".