Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) - A quanto ha appreso l'Adnkronos, una telefonata anonima ha segnalato la presenza di una bomba al ministero della Salute a Roma. Sono seguite verifiche dei carabinieri in entrambe le sedi del dicastero, in viale Giorgio Ribotta e Lungotevere Ripa. Nelle due sedi sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri e il palazzo è stato evacuato precauzionalmente e per consentire le verifiche.