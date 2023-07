Sanità: Confapi, 'servono subito 50mila operatori socio sanitari'

Roma, 18 lug. (Adnkronos Salute) - "Servono subito 50mila operatori socio sanitari. La carenza di queste figure ci pone dinanzi a una vera e propria emergenza sociale. Se non verrà trovata una rapida soluzione al problema, si rischierà di non poter prestare adeguati servizi socio-sanitari a tutta la popolazione anziana, mettendo anche in grave crisi tutte le Rsa del territorio nazionale nonché tutti i servizi domiciliari". A dirlo Michele Colaci, presidente di Confapi Sanità, a proposito della forte carenza di personale sanitario e assistenziale che minaccia di inficiare l?intero comparto in Italia.

"Da una rapida stima - precisa - possiamo senz'altro affermare che il fabbisogno di operatori socio-sanitari necessari per assistere i nostri anziani, è valutabile intorno alle cinquantamila unità".

Il presidente di Confapi Sanità, quindi, lancia una proposta: serve "introdurre figure complementari, come le Adest (Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari), Ota (Operatore tecnico addetto all?assistenza) e gli assistenti familiari, per gestire l'emergenza. Chiediamo anche di rimodulare i corsi per operatori socio sanitari per adeguarli ai fabbisogni regionali, allargandoli alla platea degli istituti formatori autorizzati. In mancanza di questi semplici provvedimenti, nel giro di poco tempo ? conclude Colaci - tutto il sistema entrerà in crisi".