Sanità: il report, in Campania e Calabria mancano mammografi e risonanze

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - In Campania e Calabria "mancano mammografi, apparecchiature per Tac e risonanza magnetica". Lo denuncia il report dell’Osservatorio civico sul federalismo in sanità, giunto alla sua ottava edizione, presentato oggi da Cittadinanzattiva- Tribunale per i diritti del malato nel corso di un webmeeting.

"Ben al di sotto della media nazionale per dotazione di mammografi (96,6 per 1 milione di abitanti), ci sono regioni del Sud come la Campania con 76,5 mammografi per un milione di abitanti e la Calabria con 86,6 - evidenzia il report - Stessa situazione per la Calabria e la Campania in merito alla dotazione di Tac (rispettivamente 17,8 e 16,1 con media nazionale a 19,9/1mln abitanti) e a quella di risonanze magnetiche (rispettivamente con 7,6 e 4,3 con media a 12)".