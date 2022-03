Sanità: Inail, oltre 12mila casi violenze a operatori tra 2016-2020

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute)() - Nel quinquennio 2016-2020 sono stati più di 12mila i casi di infortunio in occasione di lavoro accertati dall?Inail e codificati come violenze, aggressioni, minacce e similari perpetrate nei confronti del personale sanitario, con una media di circa 2.500 l?anno. A rilevarlo è la Consulenza statistico attuariale dell?Istituto, in occasione della prima Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, che si celebra il 12 marzo.