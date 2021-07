Sanità, l'impegno di Fondazione Maugeri tra ricerca e assistenza

Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - Con una giornata di approfondimento su ricerca e innovazione al servizio della salute, la Fondazione Salvatore Maugeri conferma nuovamente il suo impegno anche in un momento così delicato per la salute globale. L'appuntamento assume ancora maggior valore cadendo proprio nella 'Giornata del ricercatore', con tutti gli istituti Maugeri collegati in streaming.

L'incontro, ospitato nell'Auditorium dell'Irccs Maugeri Pavia, ha visto la presenza come ospite Rino Rappuoli, direttore scientifico e responsabile Ricerca e Sviluppo di GlaxoSmithKline Vaccines. A moderare il dibattito il giornalista Fabio Mazzeo che ha introdotto gli interventi del direttore scientifico Walter Ricciardi e dell'amministratore delegato Maugeri, Mario Melazzini, che dal palco ha voluto lanciare un ringraziamento speciale: "Un grazie forte a chi nella quotidianità permette tutto ciò, vale a dire tutti i nostri ricercatori. Voglio evidenziare la loro grande motivazione e il grande entusiasmo che hanno nonostante il carico di lavoro, perché più dell'80% di chi fa ricerca nei nostri 19 istituti, di cui 9 riconosciuti dal ministero della Salute, fa anche attività clinico assistenziale".

"Ics Maugeri, di cui Fondazione Maugeri è il socio di maggioranza - ha aggiunto Melazzini - è una grandissima realtà che coniuga ricerca e assistenza in un connubio unico che permette nella quotidianità di garantire quelle risposte che il cittadino ricerca in un contesto a volte estremamente difficile. Ics Maugeri è anche parte integrante del sistema accademico. Molte nostre strutture e laboratori sono gestiti da personale universitario e questa è la grande forza sempre voluta dal professor Salvatore Maugeri e da chi lo ha sostituito".