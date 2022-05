Sanità: Landazabal (Gsk), 'dopo pandemia settore verso rivoluzione digitale'

Roma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - ?La pandemia da Covid-19 sembrava aver spinto il settore sanitario in una rivoluzione digitale. La realtà è che, mentre tutti i sistemi sanitari si sono rapidamente orientati per abbracciare l'assistenza virtuale nei primi giorni dell?emergenza, la maggior parte continua a rimanere indietro rispetto a una trasformazione digitale avanzata vera, di prevenzione e di cure. Questa situazione ha creato un nuovo paradigma e ora l?opportunità è quella di sfruttare il digitale come un elemento strategico per migliorare i risultati dell?investimento sulla salute, da un lato rispondendo ai bisogni di salute del paziente in modo più efficace e dall?altro guidando la produttività, liberando i medici da compiti burocratici e consentendo loro di concentrarsi sull'assistenza, realizzando così la medicina personalizzata e preventiva?. Così Fabio Landazabal, presidente e Ad Gsk SpA all?Adnkronos Salute, a margine della tavola rotonda ?L'esperienza sul campo tra un centro e 21 Regioni? all?interno del Digital Health Forum, evento promosso a Roma da Farmindustria, in collaborazione con Vodafone, Novartis, Gsk, Chiesi e Msd.

?Il sistema sanitario centrale e regionale ? afferma Landazabal ? deve ora concentrarsi su come integrare le proprie soluzioni digitali nel proprio ecosistema per promuovere obiettivi a breve termine, come migliorare l'accesso all?innovazione e la gestione dei costi. Questo nuovo sistema digitale integrato ci permetterà di riconcepire l'intero ecosistema della salute, consentendo la riprogettazione del modello di erogazione dell'assistenza incentrato sul paziente e sullo sviluppo di nuovi servizi assistenziali, facendo in modo che non diventi occasione per nuove iniquità fra regioni e permettendo che l?innovazione arrivi a tutti i pazienti che ne hanno bisogno in modo equo e sostenibile?.

Secondo il presidente e Ad di Gsk, ?la trasformazione digitale cambierà anche l'interpretazione del paradigma della sostenibilità. Lo sviluppo sostenibile e le comunità della tecnologia digitale non sono ancora sufficientemente collegati per affrontare pienamente tali problemi. Questa trasformazione deve essere armonizzata con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con l'accordo di Parigi, sviluppando una filiera digitalizzata con zero emissioni di carbonio?.

La rivoluzione digitale ?porterà anche nuove opportunità di lavoro e la creazione di nuove competenze professionali di alto livello ? aggiunge Landazabal -. Per questo è necessario un sistema educativo aggiornato al nuovo paradigma digitale in uno scenario molto sfidante per la tempistica che in buona parte è legata al Pnrr?. Ma per poter ?mettere a terra questa nuova opportunità per l?Italia sarà necessario essere veloci e saper riconoscere il valore dell?innovazione a diversi livelli, non solo quella dirompente ma anche quella strutturale con una politica industriale che promuova l?innovazione e sia aperta a partnership pubbliche e private, prevedendo quadri normativi semplificati per la loro realizzazione?.

Il ?nostro settore è pronto e interessato a sostenere la crescita del Paese con occupazione e investimenti. Vogliamo affiancare le istituzioni in questa rivoluzione digitale - conclude - e trasformare il sistema della salute in Italia e dare supporto sia nel ridurre la disomogeneità dei livelli di assistenza tra regioni, che con il nostro potenziale nel trasferimento di competenze, indispensabili per la realizzazione e l?attuazione dei processi digitali al servizio dei pazienti".