Sanità: Ordini medici, 'costretti a visite di 15 minuti, serve cambiare'

Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "E' impensabile che un medico possa fare diagnosi solo guardando la Tac, che consideri la terapia come l'unica soluzione del problema 'malattia', senza considerare il disagio che c'è dietro, per il quale il paziente si rivolge a lui, a noi. Il tempo di comunicazione è tempo di cura: lo dice il nostro Codice deontologico, lo dice ora anche la legge, Eppure oggi il medico è costretto a fare una visita in 15 minuti. Le cose devono cambiare, a partire dalla formazione". Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, intervenendo questa mattina a Bari al XXIV Convegno nazionale di Pastorale della Salute Cei.

In apertura del suo discorso, Anelli ha voluto ricordare la figura di Eleonora Cantamessa, la dottoressa travolta e uccisa 10 anni fa a Chiuduno, in provincia di Bergamo, per essersi fermata a soccorrere la vittima di un'aggressione. "E' un episodio - ha commentato - che si ripete purtroppo in tante situazioni, come è successo qui a Bari a Paola Labriola, e a Pisa con l'omicidio di Barbara Capovani, qualche settimana fa. La nostra è infatti una professione fatta di grande slancio, di grande passione. E' una professione che si pone in un atteggiamento di ascolto, di grande disponibilità nei confronti della gente. Ma è anche una professione in crisi. E la crisi viene fuori da un cambio culturale della nostra società".

Una crisi che non coinvolge solo la professione del medico, ma l'intero Servizio sanitario nazionale, in cui sono sempre più numerosi i medici, gli operatori che non ce la fanno e abbandonano il sistema. "Dobbiamo fermare questa emorragia: senza medici, senza operatori - avverte Anelli - non può esistere il Servizio sanitario nazionale. Siamo fieri di avere dalla nostra parte, verso questo obiettivo, i cittadini, la società civile, la Chiesa".