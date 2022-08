Sanità: siglato protocollo ministero-Anac su prevenzione corruzione

Roma, 2 ago. (Adnkronos Salute) - "Trasparenza e legalità sono i prerequisiti fondamentali di una sanità pubblica giusta ed efficiente". Con queste parole il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha commentato la firma, avvenuta oggi presso la sede del ministero della Salute, del protocollo d?intesa fra l?Autorità anticorruzione (Anac) e lo stesso ministero. L?accordo, siglato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal presidente di Anac Giuseppe Busia, "è finalizzato a rafforzare la collaborazione fra le parti, e a promuovere iniziative congiunte di prevenzione della corruzione e di contrasto al verificarsi di fatti di cattiva amministrazione", sottolinea Sileri in una nota.

"In questi anni - prosegue Sileri - siamo riusciti a riportare ingenti risorse finanziarie sulla sanità, con i fondi del Pnrr e l?incremento strutturale del Fondo sanitario nazionale. È dunque fondamentale irrobustire anche le procedure di controllo e prevenzione della corruzione, garantendo la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici e promuovendo le buone pratiche nell?ambito della semplificazione e digitalizzazione delle procedure sanitarie, indispensabili per snellire i tempi e rendere complessivamente più efficiente la macchina sanitaria".