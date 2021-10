Sanità: Speranza, 'digitale, telemedicina e innovazione tech base nuovo Ssn'

Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "Non c'è alcun dubbio che la sanità digitale, la telemedicina, l'innovazione tecnologica siano un pezzo essenziale di questo disegno di nuovo Servizio sanitario nazionale che dobbiamo mettere in campo". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, in occasione della presentazione della piattaforma Tech2Doc della Fondazione Enpam, progetto offerto gratuitamente a tutti i medici e odontoiatri iscritti, costruito per fare formazione e informazione sui temi dell'innovazione e nuove tecnologie a supporto della pratica medica, illustrata oggi nella sede dell'ente di previdenza.

"La discussione che Enpam (ente di previdenza di medici ed odontoiatri, ndr) sta favorendo va nella direzione giusta: quella di provare a costruire un Ssn sempre più forte e sempre più capace di rispondere alle esigenze dei nostri cittadini", ha aggiunto il ministro. "La crisi da Covid ci ha segnalato con ancora più forza quanto sia necessario investire sulla sanità del nostro Paese e quanto sia necessario portarla nel tempo nuovo che stiamo vivendo", ha ricordato Speranza.

"C'è una finestra di opportunità che dobbiamo sfruttare - ha ribadito - Quando sono diventato ministro c'erano 114 miliardi sul Fondo sanitario nazionale, siamo arrivati a 122. L'impegno del Governo è un impegno a crescere ancora in maniera significativa nei prossimi anni. E un pezzo di questi investimenti ha a che fare proprio con le tematiche che avete oggi affrontato, cioè l'innovazione, la sanità digitale, le nuove tecnologie, la necessità di portare dentro i nostri presidi sanitari, dentro i nostri studi medici, ma anche a casa delle persone che decidiamo di curare nuove esperienze e opportunità tecnologiche che oggi ci sono e che possono essere messe al servizio delle persone. Per questo sono convinto che il progetto Enpam ci aiuterà esattamente in questa direzione".