Sanità: Taverna, 'su assistenza anziani pandemia ha aperto un vaso di Pandora'

Roma 14 mar. (Adnkronos Salute)() - "Il lavoro del monsignor Paglia è stato prezioso per l'Intergruppo perché ha dato una visione olistica degli anziani. Ci siamo trovati davanti un quadro che vede gli over 65 italiani crescere, persone che vogliamo possano essere compensati con una longevità di qualità. La pandemia ha aperto il vaso di Pandora e abbandonare oggi la sanità di prossimità o territorio è la soluzione di molte problematiche di cui stiamo parlando. Problematiche che il dottor Milanese", presidente di Confcooperative Sanità, "ha sottolineato con le sue '6 R'. Ci sono i fondi e quindi è arrivato il momento di agire, impiegandoli bene perché le Rsa sono state lo specchio di una soluzione che non può essere l'unica". Così il vicepresidente del Senato, Paola Taverna, nel corso suo intervento all'iniziativa 'La sanità di domani. Tra interrogativi e certezze', tenutasi a Roma.

"Si è parlato molto di cohousing - evidenzia - che è un approccio che deve guidare il legislatore in tutte le sue azioni. La vita degli anziani non possiamo più considerarla solo come un problema socio-sanitario, per cui l'apporto economico che arriva dal Pnrr ci deve far muovere sia dal punto di vista legislativo, sia da quello umano".