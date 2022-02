Sanità: Ucraina, da medici Usa e Russia allarme per rischi catastrofe nucleare

Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - "Una catastrofe umanitaria per i rischi di combattimenti vicino gli impianti nucleari" dell'Ucraina e "dell'escalation verso una guerra nucleare". E' l'allarme che lanciano i medici, americani e russi, dell'International Physicians for the prevention of nuclear war (Ippnw) in un documento pubblicato online. Secondo Linda Pentz Gunter, fondatrice di Beyond Nuclear: "Non importa la genesi, la causa o chi ha iniziato cosa, la realtà è che ci sono 15 reattori nucleari operativi in ??Ucraina - ricorda - Se i reattori si trovano nel mezzo di un conflitto o di una guerra, non possono essere semplicemente abbandonati. Questo ci impone di evitare con urgenza questa possibilità". Secondo gli esperti, "la guerra potrebbe portare ad un disastro simile o peggiore del crollo del reattore di Chernobyl del 1986".

Olga Mironova, cardiologa di Mosca e presidente dell'Ippnw russa, lancia un appello a tutte le parti in conflitto "per un passo indietro prima del baratro" e a "perseverare con gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni e negoziare una soluzione pacifica".