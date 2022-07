Sanità. Ue: 3 grandi minacce resistenza antibiotici, pandemie e atomica

Bruxelles, 12 lug. (Adnkronos Salute) - Hera, l'autorità Ue per le risposta alle emergenze sanitarie, ha presentato oggi la lista delle tre principali minacce che richiedono un coordinamento a livello europeo per quanto concerne le contromisure sanitarie da adottare. Il Consiglio della Health Emergency Preparedness and Response Authority ha identificato come minacce che hanno il potenziale di diffondersi tra i Paesi membri anzitutto gli agenti patogeni con un alto potenziale pandemico; in secondo luogo le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari; infine, i pericoli derivanti dalla resistenza ai farmaci antimicrobici.