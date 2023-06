Sanità: 'c’è sempre un buon motivo' per donare il sangue, campagna social Ordini medici

Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - "Diventa donatore di sangue e plasma, c?è sempre un buon motivo per farlo!". E' questo il claim della campagna social realizzata dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in collaborazione con il ministero della Salute e il Centro nazionale sangue, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, che si celebra oggi. La Fnomceo aderisce infatti alla Campagna nazionale per la donazione di sangue e plasma, ?Dona vita, dona sangue?.

Cinque le microclip, che vedono protagonisti altrettanti giovani, tutti con un accessorio rosso come il sangue o giallo come il plasma, che comunicano ai loro coetanei le motivazioni che li spingono a donare: perché ?è utile?, perché ?tengo alla mia salute?, perché ?si rigenera?, perché ?metto in circolo la vita?, persino perché ?porta bene: se fai del bene, porta bene?. A completamento della campagna, realizzata dall?agenzia Kibrit & Calce, tre manifesti che riprendono gli slogan e una infografica video su come donare. Presentati oggi sui social Fnomceo, con l?hashtag #Lodonoperché, i materiali saranno anche utilizzati dai docenti che partecipano al progetto ?Licei a curvatura biomedica?, che, in collaborazione con il Miur, fa conoscere agli studenti degli ultimi anni delle superiori la medicina e la professione del medico.

"Abbiamo scelto di rivolgerci ai giovani - spiega il segretario della Fnomceo, Roberto Monaco, responsabile del progetto - perché sono loro i donatori di oggi e di domani. È a loro, innanzitutto, che dobbiamo trasmettere 'il valore del sangue'. Per far questo, abbiamo preparato una serie di materiali che diffonderemo sui social, nei licei e nelle università. In collaborazione con il Centro nazionale sangue - annuncia - stiamo inoltre approntando un corso di formazione a distanza, accreditato Ecm, che sarà fruibile, gratuitamente, da tutti i 475mila medici e odontoiatri italiani".