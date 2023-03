Schillaci: 'Lavorare insieme per far tornare Ssn punto di riferimento'

Milano, 24 mar. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì che il nostro sistema sanitario nazionale torni ad essere un punto di riferimento per tutti i cittadini e possa riuscire a rispondere nel miglior modo possibile alle richieste di sanità". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ieri sera ha ricevuto uno dei premi speciali dei Life Science Excellence Awards 2022, promossi da Sics - Società italiana di comunicazione scientifica e sanitaria (Consulcesi Group) per riconoscere, e far conoscere, i migliori progetti che hanno contribuito all'eccellenza e alla trasformazione del settore della salute.

"Il nostro Servizio sanitario nazionale vanta professionisti di altissimo livello - ha sottolineato il ministro - che hanno dimostrato tutto il loro valore durante i tre anni di pandemia. E' giunto ora il momento di riformare il sistema sanitario nell'interesse di tutti i cittadini, affinché possa mantenere il suo carattere universalistico e per continuare a garantire le migliori cure a tutti i pazienti".

Oltre al riconoscimento al ministro Schillaci, sono stati assegnati altri due premi speciali. Sul palco Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e prodotti terapeutici contro il Covid dell'Agenzia europea del farmaco Ema, per aver contribuito a mantenere rigore scientifico e serietà comunicativa circa il ruolo fondamentale che i vaccini hanno avuto nel mitigare le conseguenze della pandemia, e Monica Spada, Head of Research & Technological Innovation di Eni, che ha ritirato il premio conferito all'impegno dell'azienda anche in ottica One Health con il supercomputer HPC5, il supercalcolo al servizio dell'energia, dell'ambiente e della salute.