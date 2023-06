Schillaci, 'legame con mare, urgente prendersi cura di ecosistemi'

Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - "Questo convegno è un'occasione di rilievo per focalizzare l'attenzione sul profondo legame che intercorre tra il mare e la salute umana e sulla necessità, sempre più urgente, di prenderci cura degli ecosistemi marini". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel messaggio inviato in occasione del convegno 'Mare e Salute' in corso all'Istituto Superiore di Sanità. "Tutela della salute e salvaguardia dell?ambiente rappresentano un binomio indivisibile -sottolinea il ministro - ed è proprio a partire da questa consapevolezza che hanno preso il via importanti studi e progetti di ricerca, frutto di collaborazioni e sinergie che dobbiamo promuovere e valorizzare".

!Tra questi vi è certamente il progetto 'Sea Care' un programma innovativo avviato dall?Istituto superiore di sanità e dalla Marina Militare che si inserisce nell?ottica One Health e Planetary Health che tutti siamo chiamati ad adottare per affrontare le sfide della salute globale. In linea con gli obiettivi dell?Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile - ha aggiunto ancora Schillaci - siamo impegnati ad attuare politiche e comportamenti che diano impulso ad un processo virtuoso di transizione ecologica, favorendo un uso sostenibile delle risorse ambientali. È questo un approccio valorizzato nel Pnrr, di cui 'Salute' e 'Transizione ecologica' rappresentano due specifiche missioni, e nel Piano nazionale per la prevenzione 2020-2025 del ministero della Salute".