Schillaci, 'vigileremo su etichette farine insetti e non impiego in pasta e pizza'

Roma, 23 mar. - (Adnkronos Salute) - "Vigileremo con l?ausilio dei Nas sul rispetto dell?etichettatura e delle indicazioni obbligatorie sulle farine di insetti e perché non siano inserite in alimenti dove non dovrebbero esserci, come pasta e pizza". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo a una conferenza stampa, al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) sui quattro decreti per le etichette obbligatorie per la vendita di alimenti che contengono 4 differenti farine di insetti: Larve, grilli, tarme e locuste. autorizzate dalla Ue. Alla conferenza stampa hanno preso parte i ministri dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e delle Imprese Adolfo Urso e il coordinatore delle Politiche agricole della Conferenza delle Regioni Federico Caner.