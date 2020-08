Scuola, Oms convoca vertice virtuale

Milano, 20 ago. (Adnkronos Salute) - In vista dell'autunno "quali sfide ci attendono? Dobbiamo assicurarci di adottare le giuste misure di salute pubblica per consentire un ritorno sicuro a scuola, gestire l'imminente stagione influenzale, sostenere le nostre economie e affrontare i maggiori rischi per la salute delle persone anziane in questo periodo dell'anno. L'Ufficio regionale europeo dell'Oms sta convocando un incontro virtuale per tutti i 53 Paesi su riapertura delle scuole e Covid-19 il 31 agosto, dove verranno discusse azioni concrete per garantire che i bambini ricevano un'istruzione adeguata in ambienti sicuri. Sono molto grato al ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, per essere stato il catalizzatore di questa conferenza". Ad annunciarlo è stato Hans Kluge, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, oggi in conferenza stampa.

La pandemia di Covid-19, sottolinea, "ha creato la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia, colpendo quasi 1,6 miliardi di studenti in più di 190 Paesi e la nostra regione non fa eccezione. La maggior parte dei Paesi dell'area ha chiuso le scuole a un certo punto tra febbraio e luglio di quest'anno, come parte delle misure sociali e sanitarie legate a Covid-19".