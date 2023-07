Snami, '31 ottobre fine lavori tavolo Dm 70-77, risultati in libro bianco'

Milano, 21 lug. (Adnkronos Salute) - E' "prevista per il 31 ottobre 2023" la fine dei lavori del Tavolo tecnico che si è aperto ieri al ministero della Salute sui Dm 70 e 77, per discutere "le criticità emergenti dall'attuazione dei regolamenti sull'assistenza ospedaliera e territoriale". Quindi "i risultati verranno sintetizzati in un unico documento", un "libro bianco". Lo riferisce lo Snami, Sindacato nazionale autonomo medici italiani, "unico sindacato della medicina generale presente", si legge in una nota, "rappresentato da Simona Autunnali", tesoriere nazionale. "In una prima fase" il tavolo sarà organizzato "in 5 commissioni" e "Snami lavorerà, insieme alle organizzazioni sindacali nominate dal ministero, sulle criticità contrattuali e l'organizzazione del lavoro".

"E' importante affrontare le criticità emerse con tempestività e collaborazione - afferma Angelo Testa, presidente nazionale Snami - al fine di migliorare ulteriormente il sistema sanitario nazionale e garantire una distribuzione equa e omogenea delle risorse. La partecipazione attiva della dottoressa Autunnali ha dato un impulso significativo ai nostri sforzi per affrontare le sfide legate all'implementazione dei regolamenti sull'assistenza ospedaliera e territoriale. Continueremo a dare il nostro contributo per migliorare la qualità dell'assistenza - assicura - e a centrare nella medicina generale il perno del nostro Servizio sanitario nazionale, per rappresentare e tutelare gli interessi dei medici di medicina generale e per promuovere le cure primarie come pilastro fondamentale del sistema sanitario nazionale".