Snami, 'formazione medici famiglia sia specializzazione, bene Schillaci'

Roma, 12 giu. (Adnkronos Salute) - "La formazione dei medici di famiglia deve diventare una specializzazione. Bene il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il Sindacato autonomo medici italiani (Snami) commenta con favore le parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci che, ospite al 'Forum in Masseria' di Bruno Vespa, ha sostenuto che la formazione in medicina generale deve essere completamente equiparata a quella delle scuole di specializzazione.

"Condividiamo le affermazione del ministro - afferma in una nota Angelo Testa, presidente nazionale Snami - e auspichiamo che presto il percorso disegnato venga ratificato. Un altro tassello che si aggiunge alle intenzioni espresse dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di voler ripartire dalla prossimità, riportando la sanità verso i territori e valorizzando il ruolo dei medici di medicina generale". Tutto ciò "metterebbe ordine anche ai ritardi attuali per cui vengono aumentate le borse ma non vengono banditi i concorsi, mentre le stesse borse non sono nemmeno più opzionate visto lo scarso appeal del corso di formazione in medicina generale", aggiunge Matteo Picerna, vice segretario nazionale Snami.

Con l'equiparazione alla specialità inoltre "verrebbero meno anche i disservizi sui ritardi dell?inizio dei corsi di formazione - aggiunge Federico Di Renzo, addetto alla presidenza nazionale Snami - che dovrebbero partire obbligatoriamente il 1 novembre di ogni anno ed invece vivono un cronico ritardo". Da sempre, conclude il presidente Testa, "chiediamo come Snami che il corso di formazione diventi una specialità con pari dignità. Sembra che la buona strada si stia aprendo".