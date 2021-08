Speranza, "20 milioni di Green pass scaricati in tre giorni"

"20 milioni di Green pass scaricati negli ultimi tre giorni. È un numero straordinario che dimostra la sensibilità e la partecipazione dei cittadini del nostro Paese alla lotta contro il Covid". Lo ha scritto su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza.

"I vaccini sono la vera arma per aprire una stagione diversa. Voglio ringraziare tutti gli italiani che anche in questi giorni stanno continuando a vaccinarsi. E soprattutto i tanti che, proprio in questi giorni, stanno prenotando la loro prima dose" ha detto Speranza, oggi dal ministero di Lungotevere Ripa.

"Anche i numeri del Green pass sono straordinari. In tre giorni oltre 20 milioni di certificati verdi sono stati scaricati. Il Green pass è uno strumento fondamentale per gestire questa fase", ha sottolineato il ministro della Salute.