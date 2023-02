Terremoto: medico italiano in Turchia, 'salvato un ragazzo sotto 4 piani di macerie'

Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) - "Giornata più che soddisfacente, dopo 9 ore di lavoro siamo riusciti a estrarre un ragazzo. Era sotto 4 piani. Non era scontato riuscire a portarlo fuori... le lacrime del ragazzo ci hanno ripagato di tutta la fatica". E' la testimonianza di Sara Montemerani, dottoressa dell'Unità di Medicina d'urgenza e pronto soccorso San Donato di Arezzo e volontaria alla Misericordia di Torrenieri, partita per la Turchia subito dopo il terribile terremoto. La giovane dottoressa ha raccontato il lungo e complesso intervento di soccorso in alcuni messaggi whatsapp, poi rilanciati sui social dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. La squadra di cui faceva parte Montemerani è riuscita a salvare un giovane infermiere rimasto incastrato sotto le macerie di un palazzo crollato ad Antiochia.