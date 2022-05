Tumori: Fiorini (Lega), 'benefici fiscali per cosmesi malati oncologici'

Roma 10 mag. (Adnkronos Salute)() - "L?estetica e il percorso di terapia oncologica sono ancora due concetti, due mondi, molto distanti. Invece, la onlus La forza e il sorriso ci insegna quanto sia importante il lato psicologico per i malati oncologici. L?intergruppo parlamentare, a cui hanno aderito i colleghi di tutti i partiti in modo trasversale, e la proposta di legge presentata oggi, vogliono essere il primo passo per aiutare i malati per poter tornare a parlare di cultura del benessere e dell?autostima. La politica deve dare un segnale concreto e mi auguro che l?iter del Pdl sarà velocissimo e condiviso da tutti?. Così la deputata della Lega, Benedetta Fiorini, sulla presentazione dell?intergruppo parlamentare ?La forza e il sorriso?, nato a sostegno dei malati oncologici, e della proposta di legge sui benefici fiscali per la cosmesi ai malati oncologici, tenutasi presso la Camera dei deputati.