Ucraina: Oms, salgono a 164 gli attacchi alla sanità, 73 morti e 52 feriti

Milano, 26 apr. (Adnkronos Salute) - Salgono a 164 gli attacchi alla sanità in Ucraina dall'inizio del conflitto con la Russia, con 73 morti e 52 feriti. E' il bilancio al 25 aprile, diffuso dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Ucraina, dopo che sono stati verificati e confermati ulteriori 2 episodi dal precedente aggiornamento. Questi attacchi, spiega l'ufficio locale dell'agenzia Onu in un tweet, si sono verificati tra il 24 febbraio e il 16 aprile. Ad essere colpiti non solo ospedali, ma ambulanze, medici e personale sanitario. "L'assistenza sanitaria - ribadisce nuovamente l'Oms Ucraina - non dovrebbe mai essere un bersaglio".