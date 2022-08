Vaiolo delle scimmie, in Italia 662 casi confermati

Roma, 16 ago. (Adnkronos Salute)() - Salgono a 662 i casi confermati di vaiolo delle scimmie in Italia, 18 in più rispetto all'ultima rilevazione di 4 giorni fa, il 12 agosto, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute con dati aggiornati a oggi. Nella casistica nazionale restano stabili a 10 le donne, a fronte di 652 uomini (erano 634). I contagi collegati a viaggi all'estero sono 185 e l'età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 18 ai 71 anni).

La regione con il più alto numero di casi confermati resta la Lombardia con 291, che registra anche il maggiore incremento (+8) seguita da Lazio con 121 casi (+3), Emilia Romagna con 70 casi (+1), Veneto con 46 (+2), Toscana con 31 casi (+1), Piemonte (25), Campania (21), Liguria (13), Puglia con 14 casi (+1), Friuli Venezia Giulia (11). Ferme a 5 le regioni che non hanno ancora segnalato nessuna infezione da Monkeypox virus (Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d'Aosta). Le restanti, comprese le province autonome di Bolzano e di Trento, contano meno di 10 contagi.