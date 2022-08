Vaiolo scimmie: Burioni, 'è un nome sbagliato'

Milano, 1 ago. (Adnkronos Salute) - "Vaiolo delle scimmie (in inglese monkeypox) è un nome sbagliato, ma non stupitevi dell'errore: in inglese la varicella si chiama chickenpox, ovvero 'vaiolo dei polli', e in questo caso i polli c'entrano ancora meno". Lo sottolinea su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, mentre alcuni esperti iniziano a chiedersi se non sia il caso di ribattezzare la malattia. L'animale serbatoio del Monkeypox virus non è infatti la scimmia, bensì sostanzialmente i roditori.