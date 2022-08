Vaiolo scimmie, in Lombardia salgono a 328 i casi confermati

Milano, 25 ago. (Adnkronos Salute) - Al 24 agosto i casi di vaiolo delle scimmie in Lombardia hanno raggiunto quota 328 dall'inizio dell'epidemia. E' il dato aggiornato diffuso in una nota dalla direzione generale Welfare della Regione, che annuncia la riapertura delle prenotazioni per le vaccinazioni anti-Monkeypox dall'1 settembre. Di questi casi, 232 (71%) hanno residenza nell'area dell'Ats Milano, mentre rispettivamente 22 (7%) in Ats Insubria e in Ats Brianza, 18 (5%) in Ats Bergamo e i restanti nelle altre ATS.

Le classi di età maggiormente coinvolte sono il gruppo dei 30-39enni (152 casi, 46%), 40-49enni (91, 28%), e 20-29enni (50, 15%).