Vaiolo scimmie: Oms Europa, 'preoccupa rischio ripresa casi in estate'

Milano, 16 mag. (Adnkronos Salute) - "Mpox non è più un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale, ma ciò non significa che il virus sia scomparso. Stiamo ancora vedendo casi nella regione europea dell'Oms e siamo preoccupati per una possibile ripresa" del contagio "quest'estate". E' il monito lanciato dal direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa, Hans Kluge, che via Twitter ha espresso preoccupazione per il rischio di un rialzo dei casi che potrebbe verificarsi con la bella stagione, con la maggiore mobilità delle persone, i viaggi e le feste, esattamente la modalità che ha acceso l'anno scorso la corsa 'multinazionale' del virus. Per alzare nuovamente il livello di attenzione su Mpox (l'ex vaiolo delle scimmie, così rinominato dall'Oms) e continuare a sensibilizzare i cittadini della regione, l'Oms Europa lancia una nuova campagna, '#EliminateMpox'.

Domani, 17 maggio, è prevista una conversazione live sui social media su Mpox per lanciare l'iniziativa. "Il lavoro delle organizzazioni comunitarie, insieme alle autorità sanitarie pubbliche, ha avuto un enorme impatto sul calo dei casi di Mpox in Europa e nel mondo - riconosce l'Ufficio regionale Oms - Vogliamo continuare a interagire con voi per i prossimi mesi in questa campagna".

Il lancio della campagna in concomitanza con la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia (prevista appunto domani) "è significativo - evidenzia l'agenzia - dato lo stigma e la discriminazione che possono influenzare la salute e il benessere Lgbtqi+, anche nel contesto di Mpox. L'Oms celebra il diritto di tutti a vivere una vita sana e dignitosa e celebra la diversità nell'orientamento sessuale e nell'identità di genere delle persone".