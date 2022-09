Vaiolo scimmie: Oms, forse vivremo con Covid ma questo virus si può fermare

Milano, 31 ago. (Adnkronos Salute) - "Potremmo convivere con Covid per il prossimo futuro. Ma non dobbiamo convivere con il vaiolo delle scimmie". Ne è convinto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus che, oggi durante il briefing periodico con la stampa ha ribadito riferendosi a Monkeypox: "Questo virus può essere eliminato". Ma, avverte, "non accadrà e basta".

Oggi la situazione epidemiologica mostra che la regione delle Americhe pesa per "più della metà dei casi segnalati. Diversi Paesi continuano a vedere un numero crescente di infezioni, anche se è incoraggiante vedere una tendenza sostenuta al ribasso in Canada". Ci sono segnali positivi, spiega il Dg. "Anche alcuni Paesi europei, tra cui Germania e Paesi Bassi, stanno assistendo a un chiaro rallentamento dell'epidemia" di monkeypox, "a dimostrazione dell'efficacia degli interventi di salute pubblica e dell'impegno della comunità nel monitorare le infezioni e prevenire la trasmissione".

Questi segnali, continua il direttore generale dell'agenzia Onu per la salute, "confermano ciò che abbiamo affermato in modo coerente fin dall'inizio: che con le giuste misure questo è un focolaio che può essere fermato. E nelle regioni che non hanno la trasmissione da animale a uomo, questo è un virus che può essere eliminato. Non accadrà e basta. Per eliminare monkeypox servono tre cose: l'evidenza che è possibile, e ora lo stiamo iniziando a vedere; la volontà e l'impegno politici; e l'attuazione delle misure di salute pubblica nelle comunità che ne hanno più bisogno. L'Oms continuerà a sostenere tutti i Paesi per fermare questo focolaio ed eliminare questo virus".