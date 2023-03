Valentini: "Forte impegno governo in investimenti in settore Life Science"

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, ha partecipato all?incontro organizzata dal Club Santé, che racchiude le principali aziende francesi operanti nei settori legati alla salute in Italia, all?ambasciata francese alla presenza dell?Ambasciatore Christian Masset e dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti e alla Salute Marcello Gemmato.

?Il settore delle Life Sciences in Italia è un?eccellenza riconosciuta a livello mondiale grazie ad una forza lavoro altamente qualificata, all?ottimo sistema accademico e alla ricerca applicata, con investimenti in ricerca e sviluppo in continua crescita?, ha dichiarato Valentini. ?Il Governo sta investendo fortemente nel settore sia in termini economici, grazie anche al rinnovamento del sistema degli incentivi, sia in termini organizzativi, grazie alla creazione di strutture dedicate a favorire gli investimenti sul nostro territorio?, ha chiosato Valentini.