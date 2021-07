La salute non va in vacanza: ecco a chi rivolgersi in pieno agosto

L’importante è la salute: ecco una semplice frase che ognuno di noi ha citato almeno una volta nella vita. Eppure, il concetto di salute è tutto meno che semplice, perché va a toccare ambiti molti diversi: la prevenzione, l’alimentazione, l’ambiente, la medicina.

Un discorso, quello sulla salute e sul benessere della persona, che vale tutto l’anno e, a maggior ragione, d’estate, quando, per goderci le meritate vacanze, è necessario stare bene e non avere preoccupazioni di tal genere.

Per questo motivo, ci sono strutture sanitarie che hanno deciso di essere sempre al fianco delle persone, senza chiudere né fermarsi mai, neanche in pieno agosto.

I laboratori aperti anche ad agosto

Lifebrain, ad esempio, ha deciso di essere al fianco delle persone, garantendo la possibilità di tenere la propria salute sotto controllo per tutto il periodo estivo, perché mai come quest’anno è risultato evidente quanto sia di fondamentale importanza avere un riferimento per la propria salute.

Ecco allora che, rimanendo aperti anche tutto agosto, i laboratori clinici di Lifebrain consentono a tutti, senza distinzioni, di effettuare esami di routine, ma anche check-up e controlli più specifici, laddove ce ne fosse bisogno.

Senza contare, ovviamente, la possibilità di effettuare i test antigenici e molecolari per diagnosticare il virus Sars-Cov2, oltre ai test sierologici utili per monitorare la presenza degli anticorpi neutralizzanti, post vaccinazione.

Dato il delicato momento, infatti, in cui i contagi tornano a farsi sentire e rimangono tanti dubbi nella popolazione, poter effettuare un semplice test di laboratorio consente di vivere le proprie vacanze più serenamente e con una certezza in più

Scopri tutti gli orari di apertura per il mese di agosto e i centri sempre aperti.