ANGI, Manifesto per l'Energia e la Sostenibilità. Intervista a Riccardo Di Stefano Confindustria

All’ordine del giorno del tavolo operativo ci sono idee e progetti concreti che hanno trovato massima espressione nelle alte istituzioni dello stato e di alcuni importanti enti privati. L’evento nasce infatti per riportare al centro del dibattito nazionale le tematiche legate all’ambiente, energia e sostenibilità e all’innovazione che orientata in questi settori diventa motore di crescita e sviluppo per il Paese.

ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori e punto di riferimento in Italia per l’innovazione, consapevole dell’importanza di tali tematiche, lancia il suo manifesto per l’energia, con 5 punti programmatici che, con l’occasione, sono stati consegnati nelle mani della Ministra per l’innovazione Paola Pisano e alla Presidente della Cabina di Regia Benessere Italia Presidenza del Consiglio Filomena Maggino.

L’Associazione propone una stretta collaborazione tra scienza ed ecologia per la decarbonizzazione dei nostri centri urbani; che si stanzino incentivi per aziende e cittadini che aiutano a sviluppare soluzioni innovative in materia di tecnologia circolare e di energia pulita. Fondamentale resta il tema del sicuro ed avanzato trasporto di gas e di GNL, dal momento che i dati riportano un’emissione di circa il 60% in meno di CO2 rispetto al carbone ed il 20% in meno rispetto al petrolio. Nasce pertanto la proposta di incentivare i progetti di innovazione tecnologica ed ecosistemica ed una riqualificazione sostenibile delle comunità locali. Il manifesto include anche il controllo della purezza e della potabilità delle acque sino dalla fonte, che si unisce ad una cooperazione sovranazionale per la salvaguardia e l’uso responsabile della risorsa idrica.

Nel corso dei lavori è stata raccolta la preziosa intervista e contributo del Presidente di Confindustria Nazionale Giovani, Riccardo Di Stefano.