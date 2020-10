Ferrieri (ANGI): “Innovazione e Tecnologia come volano per la competitività e digitalizzazione del Paese”

“In un’economia sempre più orientata al digitale, risulta prioritario per il Paese avviare un percorso di riforme che porti ad un rinnovamento sia della pubblica amministrazione che di strumenti al sostegno dello sviluppo delle imprese e dell’ecosistema innovazione italiano. Importante poi sottolineare l’importante partita che l’Italia si appresta ad affrontare sul piano internazionale, sia in merito agli accordi commerciali con i vari paesi sia in ambito Ue che a livello internazionale, sia nell’ottica del G20 che sarà ospitato prossimante in Italia”. Cosi il Presidente dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, dott. Gabriele Ferrieri.

Il Patto per l'Export infatti presentato dalla Farnesina lo scorso 8 giugno insieme agli altri partner istituzionali (ICE, SACE, SIMEST), contiene un insieme di misure e azioni pensate per accompagnare le aziende nel rilancio del 'Made in Italy'. Alla sua attuazione sono già stati dedicati stanziamenti consistenti, per un ammontare complessivo che sfiora i 2 miliardi di euro. Obiettivo sostenere le aziende italiane e predisporre un programma credibile ed efficace di rilancio economico, che non può che passare dal settore delle esportazioni. Concetto più volte ribadito anche dallo stesso ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio.

Sei pilastri per fare ripartire le esportazioni: comunicazione, formazione, e-commerce, sistema fieristico, promozione integrata e finanza agevolata. Una strategia di sostegno pubblico alle imprese che si affacciano sui mercati internazionali, che potrà contare su risorse straordinarie messe a disposizione dal Governo per imprimere al sistema produttivo un nuovo slancio.

Importante il ruolo anche di realtà terze che operano al fianco delle istituzioni, come appunto l’ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori che, come punto di riferimento dell’ecosistema innovazione italiano e sostenuta dalle maggiori istituzioni italiane ed europee, ha lanciato diversi progetti in collaborazione con il mondo corporate all’insegna dell’open innovation proprio per sostenere il tema internazionalizzazione e che si appresta a giocare da protagonista questa importante sfida e a dare il suo contributo al decisore pubblico e all’ecosistema innovazione italiano.